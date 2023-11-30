У Токмаку "прилетіло" по штабу окупантів: у ворога – суттєві втрати (фото)

Загарбники намагаються прикриватися цивільними і розташували свій штаб на території дитсадка.

В окупованому Токмаку на Запоріжжі 28 листопада було знищено штаб російських окупантів під час проведення ними наради. Внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 14 загарбників, зокрема офіцерів.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у ефірі телемарафону 30 листопада.

Федоров зауважив, що вже два дні поспіль у Токмаку відбувається "надпотужна ліквідація ворога".

"Вже відомо, що відбулося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух і – щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів", – розповів мер Мелітополя.

Він зазначив, що ворожий штаб був розташований на території ї дитсадка, адже росіяни традиційно намагаються прикриватися цивільними.

Знищений штаб окупантів у Токмаку / Фото: російські пабліки

Окрім того, вибухи на території Токамака та на околицях тривали і 29 листопада.

"Саме там, де розміщується ворог, і саме там, де він концентрує військову техніку та особовий склад. Тож на Запорізькому напрямку ліквідація ворога продовжується", – сказав Федоров.

Знищений штаб окупантів у Токмаку / Фото: російські пабліки

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У центрі Токмака був приліт по будівлі росіян

До слова, за повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти на Запорізькому напрямку намагаються відновити втрачене положення, українські війська відбивають ворожі атаки. Водночас ЗСУ надалі ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку і виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

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