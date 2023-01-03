У Токмаку сталася "бавовна" на базі окупантів: тіла вивозять КамАЗами (відео)

В окупованому Токмаку на Запоріжжі пролунали вибухи в ніч проти 3 січня, внаслідок яких російські окупанти зазнали втрат.

Про це інформують місцеві пабліки.

"Вночі у тимчасово окупованому Токмаку було гучно. Як повідомляють місцеві ЗМІ, прилетіло по місцю базування окупантів", – йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Бердянськ Сьогодні".

Водночас канал "Риа-Мелитополь" із посиланням на дані розвідки інформує, що розташування російських військ у Токмаку (а саме – в тублікарні) було "накрите" артилерією близько 4:00.

Одразу після вибухів місце "прильоту" оточила "поліція". До зруйнованої будівлі з’їхались пожежники, "швидкі "та військова техніка з краном для розбирання завалів.

"Місцеві жителі бачили, як двохсотих в чорних пакетах завантажували в КаМАЗи з червоними хрестами і вивозили. В Токмаку знов вонізм нестерпний – в крематоріях палять трупи рашистів", – йдеться в повідомленні пабліка.

Нагадаємо, під ранок 2 січня у захопленому Мелітополі пролунав гучний вибух, про який повідомив міський голова Іван Федоров. Він також попередив окупантів, що ті мають нарешті зрозуміти: пора накивати п'ятами з окупованих територій.

Зауважимо, найближчим часом можуть бути звільнені Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове. Таку оцінку дав військовий експерт Михайло Притула.

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