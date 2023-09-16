У Токмаку сталася "бавовна" на військовій базі окупантів – Федоров

У Такмаку прилетіло по військовій базі російських загарбників.

У тимчасово окупованому Токмаку у Запорізькій області на військовій базі росіян сталася "бавовна".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, "вітання" від Сил оборони прилетіли в місце розташування ворожої техніки на околиці.

Іван Федоров також розповів, що цього тижня з Токмака колаборанти евакуювали "паспортний стіл" і пообіцяли видавати "паспорти РФ" у Мелітополі. Також з міста вивезли співробітників ФСБ та частину адміністрації.

Однак, говорити про те, що окупанти готують "жест доброї волі" поки не варто.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ЗСУ успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

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