У Торецьку точаться запеклі бої: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Російські окупаційні війська просунулись до шахти "Центральна" у Торецьку на Донеччині, але ситуація в місті залишається динамічною і змінюється щогодини.

Про це розповів речник ОШБ "Лють" Артем Джепко в ефірі Радіо Свобода.

"Бувало навіть таке, що у багатоквартирному будинку на першому поверсі ми працюємо, на другому – росіяни, і ми намагаємось їх вибити. Тому важко говорити [яка частина міста під контролем окупантів – ред.]… не тому, що я не хочу сказати, а тому, що ситуація дійсно досить динамічна", – зазначив речник.

Він підкреслив, що говорити про окупацію якогось відсотка території Торецька зараз некоректно, адже якщо в цей момент окупанти зайняли кілька багатоповерхівок, то через годину їх звідти вже можуть вибити Сили оборони.

Нагадаємо, найгарячіша ситуація на фронті наразі на Торецькому напрямку. Російські війська зайшли у місто, бої тривають буквально за кожен під’їзд.

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