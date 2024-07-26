У Торецьку триває евакуація мирних жителів: моменти прощання з домом (фото)

Від міста майже нічого не залишилося через ворожі обстріли.

Від початку червня Збройні сили Російської Федерації наступають на Торецьк Донецької області. Наразі там ще залишаються українці.

З прифронтової Торецької громади на Донеччині евакуація ще триває, однак основна хвиля вже завершилась.

Фото: Associated Press

"Нараз у місті перебувають 540 людей, минулого тижня було близько 600. Вночі чи рано зранку людей евакуюють підрозділи поліцейських екіпажів "Білі Янголи" і також з цим допомагають військові. Місцеві жителі, які залишились, не хочуть виїздити. Ситуація у місті дуже складна", — уточнив Вадим Філашкін, очільник ОВА.

Тим часом військова адміністрація Торецька виявила 80 дітей, яких батьки протягом останнього часу таємно повернули до міста після евакуації.

Фото: Associated Press

За інформацією DeepState, відстань від центрального району Торецька до лінії бойового зіткнення становить 3-4 кілометри, що дозволяє росіянам застосовувати майже весь арсенал озброєння, так у місті за хвилину можна почути понад десяток вибухів.

Зазначимо, перші повідомлення про зміну ситуації біля Торецька з'явились 19 червня.

Фото: Associated Press

Аналітики DeepState повідомили, що російським військам вдалось прорватись на відрізку фронту від Майорська у бік Дружби.

Протягом наступних днів прорив тривав: росіяни просунулись у напрямку населених пунктів Дружба та Північне. 22 червня аналітики зауважили, що росіяни дістались до кварталів села Шуми.

Фото: Associated Press

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування в районі Часового Яру або Авдіївки.

Від міста майже нічого не залишилося: 32 ОМБр показала жахливі кадри з фронтового Торецька після атак РФ

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