У Торецьку триває евакуація мирних жителів: моменти прощання з домом (фото)

Від міста майже нічого не залишилося через ворожі обстріли.
Від початку червня Збройні сили Російської Федерації наступають на Торецьк Донецької області. Наразі там ще залишаються українці.
З прифронтової Торецької громади на Донеччині евакуація ще триває, однак основна хвиля вже завершилась.
"Нараз у місті перебувають 540 людей, минулого тижня було близько 600. Вночі чи рано зранку людей евакуюють підрозділи поліцейських екіпажів "Білі Янголи" і також з цим допомагають військові. Місцеві жителі, які залишились, не хочуть виїздити. Ситуація у місті дуже складна", — уточнив Вадим Філашкін, очільник ОВА.
Тим часом військова адміністрація Торецька виявила 80 дітей, яких батьки протягом останнього часу таємно повернули до міста після евакуації.
За інформацією DeepState, відстань від центрального району Торецька до лінії бойового зіткнення становить 3-4 кілометри, що дозволяє росіянам застосовувати майже весь арсенал озброєння, так у місті за хвилину можна почути понад десяток вибухів.
Зазначимо, перші повідомлення про зміну ситуації біля Торецька з'явились 19 червня.
Аналітики DeepState повідомили, що російським військам вдалось прорватись на відрізку фронту від Майорська у бік Дружби.
Протягом наступних днів прорив тривав: росіяни просунулись у напрямку населених пунктів Дружба та Північне. 22 червня аналітики зауважили, що росіяни дістались до кварталів села Шуми.
Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування має намір використати наступ на Торецьк для створення оперативних можливостей для просування в районі Часового Яру або Авдіївки.
Читайте також: