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У Торецьку за добу затримано понад 10 коригувальників: фото

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© Олексій Білошицький
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Правоохоронці у телефонах затриманих, виявили листування з іноземними абонентами, а у соцмережах підписки на ворожі групи на підтримку країни-агресора.

У Торецьку, розташованому за 4 км від лінії фронту, поліцейські за добу виявити понад десяток колаборантів та коригувальників.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За добу у Торецьку представниками поліції, було виявлено 12 колаборантів та коригувальників. Правоохоронці у телефонах затриманих, виявили листування з іноземними абонентами, а у соціальних мережах підписки на ворожі групи на підтримку країни-агресора.

"А також фото та відео техніки ЗСУ, скриншоти міток на Google-картах. Та ще й чимало заробляли на цьому - знайшли перекази коштів з Росії", - заявив Білошицький.

Зтриманих передали до відповідних служб.

Нагадаємо, колишньому українському телеведучому та проросійському пропагандисту Юрію Коту оголосили підозру в державній зраді. Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема у своєму телеграм-каналі.

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