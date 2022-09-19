У Торезі розгорнули тренувальний табір для російських зеків, яких відправили на війну з Україною – Генштаб

Ув'язненими будуть доукомплектовувати підрозділи 1-го армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Налякані успішним наступом ЗСУ на Харківщині, російські окупанти намагаються утримати ситуацію під своїм контролем і вживають для цього радикальних заходів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 вересня.

Так, командування 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ провело збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку.

Загарбники наголошували на важливості утримання зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території.

На полігоні поблизу міста Торез окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки новоприбулих ув'язнених, яких привезли з місць позбавлення волі. Зеками будуть доукомплектовувати підрозділи 1-го армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

На тимчасово захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають до РФ.

З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених "органів влади".

Нагадаємо, що ЗСУ відбили атаки окупантів, обстріляли опорні пункти росіян і знищили їхню техніку.

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