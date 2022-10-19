У "товаріщей чєкістов" істерика: Зеленський - про запровадження Путіним воєнного стану в Україні

Зеленський пригадав, що ще недавно в Росії боялись слова "війна".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запровадження російським диктатором Путіним воєнного стану в частково захоплених частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областях.

Про це він сказав 19 жовтня під час звернення до українців.

"Росія півроку цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, – просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії", - сказав президент України.

Путін оголосив "воєнний стан" на території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путін хоче змінити етнічний склад окупованої території України, як він це зробив із Донбасом та анексованим Кримом.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним. Там наголосили, що метою окупантів є придушення опору українців.

Президент США Джо Байден наголосив, що запровадження Путіним на тимчасово окупованій території України "воєнного стану" є актом відчаю. У Держдепі наголосили, що Росія планує встановити контроль на територіях, де окупантів не сприймають та вороже ставляться.

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