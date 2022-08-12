"У традиціях 30-х років СРСР": у Херсоні окупанти провели серію нічних обшуків та затримань

На Херсонщині ніч проти 12 серпня була неспокійною: лунали вибухи, а також російські загарбники провели серію обшуків та затримань у самому обласному центрі.

Проте ЗСУ вже близько.

Про це перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив у Мережі.

"Ніч на Херсонщині минула неспокійно. Окрім повітряної тривоги та повідомлень про вибухи в районі Нової Каховки, у самому Херсоні є інформація про те, що орки знову провели серію нічних обшуків/затримань. Все в кращих традиціях 30-х років СРСР", – йдеться в опублікованій інформації.

Соболевський зауважив, що жителі Херсонської області не так бояться звуків "прильотів", коли працюють ЗСУ, як шуму мотора військового "Уралу", лайки з російським акцентом у себе на подвір'ї та думок, по кого приїхали цього разу.

"Тримайтеся, друзі, ЗСУ близько!" – наголосив заступник голови облради.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович ввечері 11 серпня повідомив, що окупантам "прилетіло" від ЗСУ до Давидового Броду та Нової Каховки.

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