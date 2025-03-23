У Трампа проситимуть Путіна про "захід зміцнення довіри": кого це стосується

Волтц наголосив, що Трамп вже обговорював тему українських дітей з обома лідерами — Путіним і Зеленським.

У команді Дональда Трампа розглядають можливість просити Росію повернути викрадених українських дітей як частину пакету заходів, спрямованих на зміцнення довіри між сторонами.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц в інтерв’ю CBS News.

Відповідаючи на питання про припинення Держдепом фінансування програми Єльського університету, яка займається документуванням депортації українських дітей, Волтц зазначив, що "міністр Рубіо проводить перевірку всіх таких програм", тож він не може коментувати саме цю ситуацію.

Водночас Волтц наголосив, що Трамп вже обговорював тему українських дітей з обома лідерами – Путіним і Зеленським.

"Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, майже 200, одразу після їхнього заклику. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Так що це, безумовно, перш за все, і, свого роду, заходи зі зміцнення довіри", – заявив Волтц.

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На уточнення ведучої, чи саме повернення дітей США можуть просити як жест доброї волі, він відповів: "Ми говоримо про низку заходів зі зміцнення довіри. Це – один із них".

Раніше державний департамент США заперечив твердження про нібито видалення інформації щодо українських дітей, яких примусово вивезли до Росії.