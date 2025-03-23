У Трампа розкрили, як планують зупинити війну: Волтц описав покрокову модель перемир’я

У команді Трампа розглядають багатоступеневу модель врегулювання, де кожна поступка має супроводжуватися взаємними діями з боку обох сторін.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц розповів, як саме, на думку команди Дональда Трампа, має відбуватися процес припинення війни між Росією та Україною. За його словами, це буде поетапне врегулювання, де припинення вогню на фронті стане лише завершальним кроком — передуватимуть йому низка жестів деескалації.

Про це Майк Волтц розповів в інтерв'ю Fox News.

Першим кроком, за словами Волца, має стати взаємне припинення повітряних атак по енергетичній інфраструктурі.

"Обидві сторони повинні припинити запуск дронів і ракет по АЕС, нафтопроводах та енергомережах. Адже одного дня все це доведеться відновлювати", — зазначив він.

Наступним етапом, на його думку, може стати обмін полоненими, який буде "жестом доброї волі".

Після цього радник вважає доцільним перехід до питань морської безпеки, адже обидві країни мають вихід до Чорного моря й потребують торгівлі — нафтою, газом, зерном.

Останнім і найскладнішим кроком, за словами Волтца, буде домовленість про припинення вогню на лінії фронту.

"Найскладніше питання — так звана “лінія контролю”. Це окопна війна, яка розтягнулася майже на 800 миль", — наголосив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між Росією та Україною перебувають "під контролем".