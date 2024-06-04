Скільки обстрілів Харків пережив у травні: Терехов навів шокувальну статистику

Сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і тривали майже 475 годин.

Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже утричі більше, ніж було у квітні.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"З них (76 обстрілів – ред.) 37 ударів було здійснено УМПБ – Д30, 25 – ракетами, 12 – БПЛА типу "Шахед" і 3 – БПЛА типу "Ланцет", – зазначив він.

Ігор Терехов уточнив, що сигнали повітряної небезпеки оголошувалися у місті 193 рази і сукупно тривали 474 години 55 хвилин.

Нагадаємо, вже дві доби росіяни не б'ють по Харкову з С-300. Це пов'язано з тим, що на Заході дозволили бити їхньою зброєю по території РФ.

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