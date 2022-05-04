"У травні не закінчиться": Данілов повідомив, як довго в Україні триватиме війна

"У травні не закінчиться": Данілов повідомив, як довго в Україні триватиме війна

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що війна в Україні буде тривалою.

Нинішня фаза війни в Україні, на думку Олексія Данілова, не закінчиться у травні. Він переконаний, що це буде тривала війна.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв'ю українському журналісту Сергію Іванову.

"Якщо казати зараз про цю частину "гарячої" фази війни, то я не є оптимістом з точки зору, що вона закінчиться у квітні або травні. Це буде тривала війна – і вона ще триватиме, на превеликий жаль, на нашій території", - висловився він.

За його словами, тривалість війни залежатиме від багатьох чинників.

"Насамперед від нашого війська, наших партнерів. Це треба визнавати та окремо про це говорити, тому що без допомоги партнерів нам було б вкрай складно втримати цю російську армаду, яка насунулася на нас 24 лютого", - пояснив він.

Водночас Данілов зауважив, що війна в Україні тривала і раніше роками, фактично 30 років.

"Ми у війні перебуваємо вже 30 років. У Російської Федерації ніколи – навіть коли був Єльцин (президент РФ у 1991-1999 рр. Борис Єльцин. – Ред.) – не було бажання лишати нас у спокої. Я можу зараз сказати, що навіть він – нібито демократична людина... Вони вже тоді зазіхали на Крим, вже тоді казали: "Ну так сталося, що це не зовсім ваша територія" тощо", – додав він.