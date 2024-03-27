У Третій штурмовій приголомшили ситуацією на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога, проте це не означає, що росіяни припинили спроби наступу.

Про це заявив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

“На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки”, — написав він.

Проте він зауважив, що це не означає, що росіяни припинили спроби наступу.

“При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм плювати на втрати особового складу — то зараз їм уже і на втрати техніки пох***. Щодня знищується божевільна кількість і піхоти, і техніки, але суттєво на плани ворога це не впливає”.

Нагадаємо, під Авдіївкою окупаційні війська Росії зазнають колосальних втрат у живій силі та техніці.

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