У Третій штурмовій різко відреагували на слова Макрона про “олімпійське перемирʼя”

Жорін розповів, як Франція та інші країни можуть посприяти миру в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається домовитися про припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на період Олімпійських ігор, які пройдуть у Парижі від 26 липня до 11 серпня.

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на ідею французького президента.

“Єдиний варіант для Франції чи будь-якої іншої країни посприяти миру в Україні добре відомий тому ж Макрону – відправити нам засоби ППО, техніку, а можна й військовий контингент. Тим більше, французьке суспільство, судячи з соцопитувань, готове до цього”, – зазначив Жорін.

Офіцер наголосив, що чергова ініціатива про припинення вогню на певний період – “це вже навіть не смішно”.

“Пизд*жа за ці 10 років ми чули достатньо. Мабуть, Заходу хочеться отримати сотий урок про те, що росіяни демонстративно порушують усі обіцянки, принижуючи тих, хто в них повірив”, – додав Жорін.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 та розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіна в цьому питанні.

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