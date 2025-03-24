У Третій штурмовій розповіли, як розмови про перемир'я впливають на бійців

На думку Жоріна, інформаційне тло навколо процесу переговорів впливає на ініціативу, силу та енергію воювати.

Інформаційне тло навколо процесу переговорів і ймовірного перемир'я має негативний вплив на військових – навіть на найбільш вмотивованих бійців.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

"Очевидно, що в якомусь вигляді (поки взагалі неясно, в якому) перемирʼя буде. Але весь цей інформаційний фон, який ми бачимо навколо процесу переговорів, дуже впливає навіть на найбільш мотивованого бійця. Впливає на ініціативу, силу та енергію воювати", – пише Жорін.

Офіцер відверто зауважує, що далеко не всі у війську – добровольці. І часто людям і так доволі складно знайти в собі сили боротися.

"Але ця ситуація має негативний вплив і на добровольців. Щонайменше коли бачиш, що майже всі новини присвячені обговоренню майбутнього перемирʼя, а на фронті спостерігаєш геть іншу картину – це не може не зай**увати", – каже заступник командира 3-ї ОШБр.

Тому Жорін закликає вибудувати правильну комунікаційну стратегію держави та мотиваційну роботу з цивільним населенням і військовими.

Раніше політолог пояснив, чи можливе припинення вогню в Україні до 20 квітня.

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