У Третій штурмовій розповіли, як удари РФ по ТЦК впливають на мобілізацію

Розбір на місці влучання по ТЦК Полтави. / © ДСНС

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У Третій окремій штурмовій бригаді вважають, що удари російських військ по територіальним центрам комплектування (ТЦК) спрямовані не стільки на зниження мобілізаційного потенціалу, скільки на емоційне роз’єднання українського суспільства.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

“У РФ завжди дуже успішно виходило працювати в нашому інфопросторі. Граючи на суспільно чутливих темах, посилюючи внутрішні конфлікти”, — сказав Жорін.

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За його словами, безпосередньо на мобілізацію такі удари не мають великого впливу, проте значно впливають на суспільні настрої.

“Не думаю, що удари по будівлях ТЦК сильно впливають на загальну мобілізацію. А от на емоції людей дуже впливають, адже тема роботи ТЦК є чи не найбільш конфліктною на сьогоднішній день”, — наголосив він.

Жорін вважає, що Росія намагається викликати схвалення власних атак серед частини українців, використовуючи емоційно чутливу тематику.

“Вони розраховують на схвалення своїх дій самими українцями, тим самим ще більше розʼєднуючи наше суспільство. І у них це непогано виходить, бо позитивні лайки під новинами про прильоти в ТЦК не лише ж самі боти ставлять”, — зауважив він.

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Нагадаємо, останній тиждень російські війська почали цілеспрямовано бити по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України. Як зазначають військові, це схоже на скоординовану кампанію ворога зі зриву мобілізаційного процесу.

Також нагадаємо, російські війська 7 липня атакували безпілотниками будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також влучили поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.

Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла кількість постраждалих. Так, через ворожий удар поранення дістали 17 людей.