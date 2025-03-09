У Третій штурмовій сказали, чи зможе Європа витримати удар проти Росії

Станом на сьогодні жодна європейська держава не зможе тримати удар проти Росії. Причини: відсутність досвіду сучасної війни, недостатній рівень фінансування сектору оборони, зокрема власних армій та озброєнь.

Про це написав підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Україна для Європи - головний "гарант безпеки". Мало бути навпаки, але то вже в минулому", - зазначив він.

Жорін додає, що оновна причина - внутрішня неготовність населення більшості європейських країн воювати. Роки політики демілітаризації і толерантності майже знищили у Європі дух спротиву.

"Зможуть вони роздуплитись чи ні, поки невідомо. А світ змінюється прямо зараз, і в ньому сьогоднішня ЄС абсолютно не готова до викликів. Лише Україна з нашим досвідом може бути захисником - та для захисту потрібна адекватна підтримка. Ось з цим щось просувань ніяких", - завершили у Третій штурмовій.

Нагадаємо, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що агресія РФ проти Європи залежить від перебігу війни в Україні. Мовляв, якщо війна в Україні завершиться раніше 2029 чи 2030 року, Росія створить загрозу для Європи. Натомість у РНБО заявили: війни з росіянами європейцям все одно не уникнути.

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