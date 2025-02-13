У Третій штурмовій сказали, якою ще територією України хоче заволодіти ворог

РФ хоче володіти півднем України. Там вважають ці землі "своїми", нібито за спадком після Російської імперії.

Про це розповів командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБ Олег "Ромаха" Романов в інтерв’ю "РБК- Україна".

"Я вважаю, що Ізюм є певним ключем від Донбасу. Тому що це остання артерія, яка споряджає всю нашу агломерацію у вигляді Дружківка-Костянтинівка, які боронять зараз Торецьк та Часів Яр. Тому не все так солодко по Харківському напрямку", – розповідає Олег Романов.

Комбат при цьому стверджує, що, попри нагнітання у медіа, фронт не падає.

"У нас фронт не сиплеться, у нас є певна корпоративність. Ця корпоративність не дає нам провалити таким чином фронт. Є певна відповідальність за те, що за нашою спиною знаходяться мирні місця, знаходяться наші сім'ї. І я думаю, що тут такого не буде", – переконаний військовий.

Загальновідомо, що Росія значно переважає Україну ресурсами – як людськими, так і технічними. Наше військо критично потребує більшої кількості зброї. На думку "Ромахи", питання забезпечення армії озброєнням було провалено ще з 2014 року. Саме тоді потрібно було будувати патронні заводи.

"Натомість ремонтували дороги, без жодної іронії. Це і зіграло з нами злий жарт", – вважає комбат.

Проте наразі ситуація дійсно покращується, додає Романов. Постачання озброєння та боєкомплектів розподіляють вчасно та більш грамотно. Та навіть попри це, українці все одно відстають від ворога, який ще з розпаду Радянського Союзу планував захопити Крим та встановити сухопутний шлях від півострова в Росію.

"А зараз, крім тих районів, де точаться бої, ворог хоче володіти й півднем України. Бо РФ вважає ці землі "своїми", нібито по спадку після Російської імперії", – завершив командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБ Олег "Ромаха" Романов.

Раніше з'явилася оновлена карта бойових дій. Ворог просунувся біля декількох населених пунктів на Харківщині та Донеччині. Йдеться про Дворічну, Зелене Поле та Новосілку.

Читайте також: