У Третій штурмовій відреагували на відео розстрілу українських полонених

За словами військового Максима Жоріна, розстріли на камеру наших полонених вже стали ніби "звичним" явищем. Немає термінових зборів ООН, заяв Червоного Хреста.

Про це написав підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Навіть слів занепокоєння та засудження вже не почути. В котрий раз задаюсь питанням, на**й потрібні такі "потужні" структури тоді", - риторично запитав Жорін.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на черговий розстріл українських бійців російськими окупантами. Він наголосив, що Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм.

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