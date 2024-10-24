У Третій штурмовій заявили про важку ситуацію на всіх ділянках фронту: стало ще гірше

За словами Жоріна, раніше можна було говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи в якості відпочинку. Зараз такого уже нема.

Станом на зараз на фронті скалалася важка ситуація абсолютно на всіх ділянка, а подекуди становище взагалі критичне.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін в Telegram.

"Раніше ми могли говорити про більш спокійні напрямки, куди, наприклад, перекидали підрозділи в якості відпочинку. Зараз же росіяни намагаються наступати по всім напрямкам, усюди складно. На деяких – Покровськ, Торецьк, Куп’янськ – критично", – каже військовий.

Він закликав українців не покладати надій, що на якомусь місті РФ врешті-решт зупиниться. Адже окупанти далі будуть розвивати просування, поки сили та засоби будуть дозволяти.

"На фоні цього всього найголовніше для всієї країни усвідомити, наскільки зараз важко українському бійцю і наскільки все суспільство має підтримувати військо. Все, що відбувається сьогодні – корупційні скандали, втомлені від війни відвідувачі концертів та ресторанів – демотивує солдата. А саме на українському солдатові тримається абсолютно все", – наголосив Жорін.

Раніше Максим Жорін заявив, що ситуація на фронті така, що "нам би встояти, а не мріяти про повернення територій".

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