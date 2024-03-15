У Третій штурмовій зробили обнадійливу заяву про ситуацію на Авдіївському напрямку

Попри кількісну перевагу у противника немає можливості одночасно наступати по всій лінії зіткнення, тому він концентрує більшість зусиль саме на Донецькому напрямку.

Українські оборонці уповільнили наступ ворога на Авдіївському напрямку, але сказати, що ситуація стабілізована, не можна.

Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ ЗСУ Дмитро Кухарчук в ефірі “Еспресо”.

“Ворог зосередив свої сили на Авдіївському напрямку ще 5-6 місяців тому, коли поставив собі за мету просування на цій ділянці. Сьогодні тут головний напрямок удару противника після операції з Авдіївки. Відбувається те, що на три бригади наступає боєздатна армія ворога, яка складається з декількох дивізій. Противник намагається створити перевагу у силах та засобах у коефіцієнті 1 до 10”, — говорить військовослужбовець.

“Не можу сказати, що повністю ситуація у нас стабілізована, але ми уповільнили темп наступу загарбників, тримаємо рубежі, ворог зазнає тут дуже великих втрат. Проте ситуацію стабільною я ще сьогодні назвати не можу”, — зауважив він.

За словами Дмитра Кухарчука, ворог синхронізує свої наступальні можливості по всій лінії бойового зіткнення — це стосується не лише Донецького напрямку.

“Але слід розуміти, що попри кількісну перевагу у противника немає можливості одночасно наступати по всій лінії зіткнення, тому він концентрує більшість зусиль саме на Донецькому напрямку — це стосується безпосередньо Авдіївського та Красногорівського напрямків”, — зазначив він.

“Варто зазначити, що ворог почав застосовувати тактику вагнерівців, але на рівні армії РФ — м'ясні штурми постійно змінюються штурмами на бронетехніці, щоб створювати постійний тиск. З одного боку противник зазнає колосальних втрат, а з іншого — має тактичний оперативний успіх. Питання у тому, наскільки їх вистачить і наскільки ми будемо стійкими. Наші бригади на цьому напрямку стійко тримають оборону”, — резюмував військовий.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Авдіївському напрямку противник зосередив основні зусилля. Вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

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