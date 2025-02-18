У трьох бригадах, які воюють на Курахівському напрямку, змінили комбригів: що відомо

У 33-й окремій механізованій бригаді, 46-й окремій аеромобільній бригаді та 35-й бригаді морської піхоти, що воюють на Курахівському напрямку, змінили комбригів наприкінці січня.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на підтвердження пресофіцерів, джерела серед військових цих бригад та Генштабу.

Що відомо про комбригів

Зокрема, полковник Дмитро Паліса став командиром 33 ОМБр, про що "Суспільному" повідомили у пресслужбі бригади. Сам Дмитро Паліса наразі не коментує своє призначення.

Раніше Дмитро Паліса воював на посаді заступника командира батальйону 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького. Він був одним з наймолодших комбатів у ЗСУ і воював за Лиман на Донеччині, а також брав участь у контрнаступі на Харківщині у складі четвертого загону спеціального призначення 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ.

Дмитро Паліса є братом заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. У 2023-2024 роках він очолював 93 бригаду “Холодний Яр”.

Раніше командиром 33 ОМБр був полковник Юрій Гупалюк, який очолював ОМБр у 2024 році.

Від 2014-го він брав участь у бойових діях на Донеччині, зокрема в боях за Словʼянськ, Дебальцеве та інших. Був поранений під час боїв за Авдіївку 2015-го.

Комбригом 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ став підполковник Дмитро Капітула, про що повідомили джерела серед військових бригади.

Дмитро Капітула був командиром одного з батальйонів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. НВін поки не прокоментував своє призначення.

Комбриг замінив на посаді полковника Віталія Золотарьова, якого звільнили наприкінці січня 2024 року після окупації Курахового.

Полковник Олексій Булахов очолив 35 бригаду морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, про що повідомили джерела серед військових у бригаді. У пресслужбі бригади наразі призначення не коментують.

Булахов захищав Маріуполь і був звільнений з полону у вересні 2022 року. До цього Олексій Булахов командував повітряно-десантною службою 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського, а в березні 2020 року тимчасово виконував обов'язки заступника командира бригади.

У Генштабі підтвердили зміну командирів бригад, однак причини зміни не коментували, додали у "Суспільному".

Раніше спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.написала, 46-та бригада понад рік героїчно тримала оборону Курахового, попри брак сил і ресурсів. За цей час боїв лише одна ця бригада відправила на відновлення сім ворожих бригад.

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