У трьох областях Укрнаїни запроваджують екстрені віялові відключення - "Укренерго"

Тимчасові контрольовані обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі.

"Укренерго" запроваджує вимушені обмеження електропостачання для всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє енергетична компанія на сторінці у телеграм.

Тимчасові контрольовані обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян, пояснили в "Укренерго".

"Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів", - наголосили у компанії.

Росія почала бити по об'єктах генерації електроенергії

Країна-терористка Росія почала завдавати ракетні удари по об'єктах генерації електроенергії в Україні, намагаючись таким чином вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції, які видають від них електрику. Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко запевнив, що попри ворожі атаки, енергосистема України повністю керована, і відключення, які зараз застосовуються, є керованими.

Частка пошкоджених об'єктів енергосистеми коливається між 35% та 45%. Через це у деяких областях запроваджуються віялові відключення. Єврокомісарка з енергетики вражена відновленням струму в Україні і обіцяє додаткову допомогу

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