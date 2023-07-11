У трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи: наслідки "бавовни" (фото)

У вівторок, 11 липня, у трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ та Токмак.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Місцеві повідомляють, що в окупованому Бердянську Запорізької області 11 липня вже вкотре чути сильні вибухи. Окупанти заявляють про "роботу ППО", проте українці публікують наслідки "бавовни".

Вибухи у Бердянську / Фото: із соцмереж

Жителі окупованого Токмака також пишуть про "прильоти".

Вибухи у Токмаку / Фото: із соцмереж

"Спекотне літо на півдні України продовжується. Рясно палає в окупантів у Бердянську та Токмаку", - написав мер захопленого Мелітополя Іван Федоров.

Українці також пишуть, що сильні вибухи було чути у захопленому Скадовську на Херсонщині. Місцеві пишуть про щонайменше шість "прильотів".

Вибухи у Скадовську / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи. Попередньо, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.

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