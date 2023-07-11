У трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи: наслідки "бавовни" (фото)

"Прилетіло" ймовірно по базах окупантів.
У вівторок, 11 липня, у трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ та Токмак.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Місцеві повідомляють, що в окупованому Бердянську Запорізької області 11 липня вже вкотре чути сильні вибухи. Окупанти заявляють про "роботу ППО", проте українці публікують наслідки "бавовни".
Жителі окупованого Токмака також пишуть про "прильоти".
"Спекотне літо на півдні України продовжується. Рясно палає в окупантів у Бердянську та Токмаку", - написав мер захопленого Мелітополя Іван Федоров.
Українці також пишуть, що сильні вибухи було чути у захопленому Скадовську на Херсонщині. Місцеві пишуть про щонайменше шість "прильотів".
Нагадаємо, в окупованому Бердянську Запорізької області у готелі, який захопила Росія та поселила військове керівництво окупаційної армії, у ніч проти 11 липня пролунали вибухи. Попередньо, там загинув окупаційний генерал Олег Цоков.
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