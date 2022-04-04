У Тростянці почали роботу з відновлення об'єктів інфраструктури

У Тростянці почали роботу з відновлення об'єктів інфраструктури

До міста прибула група архітекторів та урбаністів.

У місті Тростянець, що на Сумщині, розпочалась робота з відновлення об'єктів інфраструктури.

До Сумської області прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відновленням міста Тростянець, звільненого від російських окупантів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

"Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і спільно з фахівцями з Києва, проєктними інститутами обговорили перші кроки робіт. Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця", - написав він.

Живицький також зазначив, що у частині міста є електроенергія. Цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби.

"П’ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була − спалити людей у будинку. Цей та інші будинки мають бути відновлені. Фахівці-архітектори будуть обстежувати ці будівлі та нададуть висновки та рекомендації щодо їх відновлення", - наголосив він.

Нагадаємо, у звільненому Тростянці знайшли тіла закатованих мирних жителів.

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