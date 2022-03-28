У Тростянці російські окупанти катували та жорстоко вбили місцевого мешканця

Його тіло з множинними ушкодженнями виявили правоохоронці у гаражі.
У місті Тростянець російські окупанти жорстоко знущалися з чоловіка, якого згодом убили. За фактом чого Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження.
Як стало відомо, військові злочинці РФ під час окупації міста вбили місцевого мешканця. Перед цим вони з нього знущалися. Його тіло з множинними ушкодженнями виявили правоохоронці у гаражі. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
“За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 2 ст. 438 КК України”, - розповіли в пресслужбі Офісу генерального прокурора.
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