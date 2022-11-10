У Троянському коні сидять Суровікін і Пригожин: експерт пояснив, чи є відступ РФ з Херсона пасткою

Самусь запевнив, що в українського війська є ефективна розвідка, тому вони добре вивчають ситуацію, перш ніж рухатися вперед.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів, чи чекають ЗСУ пастки після анонсованого відступу окупантів з Херсона і правобережної Херсонщини.

Про це експерт сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Всі думають, що Росія хоче затягнути нас в якусь пастку, там (у Херсоні. – Ред.) стоїть Троянський кінь, де всередині сидять Суровікін з Пригожиним і чекають, щоб лазерними мечами трощити українське військо. Насправді, все не так", – каже Самусь.

Він наголосив, що в українського війська є розвідка, яка розуміє ситуацію.

"Неможливо затягнути ЗСУ у пастку там, де працює українська розвідка. Не будуть наші колони заходити у Херсон, так як колись заходили у Грозний росіяни. Тому що наші військові працюють професійно, на відміну від росіян. І в українських військ нема політичного тиску, на відміну від росіян. Тому що та трагедія і катастрофа для російських військ на правому березі Дніпра – це наслідки ідіотизму Путіна і його генералів без мізків. Або треба воювати, або гратися у мрії Путіна. Вони ж граються у мрії Путіна", – підсумував Самусь.

Відступ окупантів з правобережної Херсонщини: що відомо

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ командувачу війни проти України Сергієві Суровікіну відвести окупаційні підрозділи на лівий берег Херсонщини.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

В ОК "Південь" відреагували на заяви РФ про відступ з Херсона, назвавши такі заяви "постановним шоу".

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни поки ще не почали масовано відводити війська. Також він спростував чутки, що між РФ та Україною можуть бути "договорняки".

Він заявив, що українські військові на Херсонщині доповіли, що просунулися там уперед і займають міста і села. Також радник ОП пояснив, що спонукало Росію тікати з Херсону.

Військовий експерт Олег Жданов попередив, що окупанти, ймовірно, готують ЗСУ пастку в Херсоні.

Інший військовий експерт Петро Черник попередив, що окупанти у Херсоні можуть готувати таку ж тактику, яку проти них застосували бійці за незалежність Ічкерії у Грозному. Тоді чечені зімітували відступ з міста і заманили росіян у пастку, де просто знищили.