У Трускавці розгорнули польовий шпиталь: лікуватимуть поранених військових і переселенців

У Трускавці розгорнули польовий шпиталь: лікуватимуть поранених військових і переселенців

Шпиталь розрахований на 50 місць.

У Трускавці Львівської області розгорнули польовий шпиталь для лікування поранених військових та тимчасово переміщених осіб.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, вперше шпиталь використали під час військових дій у Сирії. Уряд Королівства Нідерланди погодився передати мобільний медзаклад до України. Госпіталь повністю автономний. Радуцький наголосив, що медзаклад отримав схвальні відгуки робот в умовах пустелі.

Шпиталь розрахований на 50 ліжкомісць. У ньому є операційна, реанімаційні ліжка, відділення інтенсивної терапії, відділ рентген-діагностики, УЗД, клінічна лабораторія з банком крові, кисневий концентратор, система фільтрації та очистки повітря.

Заклад повністю автономний: працює без електропостачання на дизель-генераторі. Він має запаси медикаментів та витратних матеріалів на один рік роботи. Завдяки під’єднанню до інтернет-мережі через StarLink лікарі можуть в режимі онлайн консультуватись з колегами із інших країн.

За словами Радуцького, наразі продовжують набирати штат шпиталю. Зараз виявили бажання працювати медики з Канади і Сполучених Штатів, а також медики, що були вимушені виїхати до західних регіонів через війну.

”Доставляти до мобільного шпиталя будуть поранених військових, яким потрібне лікування та реабілітація, а також тимчасово переміщених осіб, які наразі мешкають у Трускавці та сусідніх населених пунктах”, - наголосив Радуцький.

Як повідомлялося, на Львівщині запрацював ізраїльський польовий шпиталь. Медустанова "Блискуча зірка" надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад.

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