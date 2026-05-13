У ЦПД пояснили, навіщо Путін знову почав погрожувати ракетою «Сармат»
Активізація заяв Кремля про «Сармат» пов’язана з відсутністю помітних успіхів російської армії на фронті.
Диктатор Путін заявив, що Росія планує до кінця 2026 року поставити на бойове чергування в Красноярському краї міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 «Сармат» після нібито успішного випробування.
Втім, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що заяви Кремля про «Сармат» мають переважно пропагандистський характер, інформує LIGA.net.
«Сармат — це більше інформаційна зброя, ніж реальна. І Москва стабільно раз на декілька років її застосовує. Бо по факту з нею є реальні проблеми», — повідомив Коваленко.
За його словами, Росія займається розробкою комплексу ще від 2009 року. Спочатку «Сармат» планували прийняти на озброєння у 2018 році, однак терміни неодноразово переносили.
Формально ракету взяли на озброєння лише у вересні 2023 року після першого повноцінного випробування.
Коваленко також нагадав, що у 2024 році Росія провела кілька невдалих запусків ракети.
«Зараз заявили про вдалу (спробу. — Ред.), але, враховуючи роки виробництва, і постійні помилки, а також технологічний дефіцит, не варто робити з цього подію», — зазначив він.
На думку керівника Центру протидії дезінформації, активізація заяв Кремля про «Сармат» пов’язана з відсутністю помітних успіхів російської армії на фронті.
«Просто зараз Росія не має успіхів на фронті і потрібно чимось лякати», — заявив Коваленко.
Раніше повідомлялося, що Міноборони РФ відзвітувало перед диктатором Путіним про нібито успішний запуск новітньої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат».
Ми раніше інформували, що у 2023 році РФ провалила випробування ракети «Сармат» під час візиту Джо Байдена до України.