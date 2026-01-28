У ЦПД розповіли, як Росія обманом залучає найманців на війну проти України

Найманці з ПАР / © news.sky.com

Росія масово залучає громадян інших держав до бойових дій проти України, використовуючи фіктивні кадрові агентства та напівкримінальні мережі трудової міграції.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними західних медіа, упродовж минулого року Росія відправила на фронт щонайменше 18 тисяч іноземців зі 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Станом на зараз загинули близько 3,3 тисячі з них. У середньому такі «новобранці» перебувають на передовій лише близько 72 годин.

У ЦПД зазначають, що протягом останніх місяців у соціальних мережах фіксується різке зростання кількості оголошень про нібито легальну «роботу» в російській армії для іноземців. Це свідчить про системний і масовий характер рекрутингової кампанії.

Російські вербувальні схеми часто порушують норми міжнародного гуманітарного права та мають ознаки торгівлі людьми. Потенційним «працівникам» обіцяють офіційне працевлаштування та високу оплату праці, однак після підписання контрактів російською мовою, якою вони не володіють, у людей відбирають документи та примусово відправляють у зону бойових дій.

Паралельно Кремль веде активну пропагандистську кампанію, намагаючись сформувати образ Росії як «антиколоніального союзника» країн Африки та Глобального Півдня. Водночас реальні дії Москви демонструють протилежне — громадян цих держав використовують як витратний людський ресурс у загарбницькій війні проти України.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ біля Лимана затримали громадянина Уганди, який, за його словами, був залучений до бойових дій на боці Російської Федерації.

Ми раніше інформували, що великі масштаби втрат змушують Росію шукати нові канали вербування іноземців, використовуючи ігрові платформи.