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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Тульській області РФ дрони атакували завод "Азот": що відомо про "бавовну"

Завод «Азот» у Новомосковську Тульської області атакували дрони.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Безпілотники у Тульській області РФ атакували хімзавод

Безпілотники у Тульській області РФ атакували хімзавод / © t.me/astrapress

У Тульській області Росії уражено хімічне підприємство «Азот», яке виготовляє продукцію у тому числі для воєнних цілей армії РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він пояснив, що деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях:

  • Аміачна селітра використовується як компонент для виробництва вибухових речовин.

  • Метанол може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального.

  • Аргон — інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Також про удару по «Азоту» у Тульській області повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посилання на місцевих росіян. Зокрема, на одному зі знімків, опублікуваних у Мережі, зафіксовано задимлення в районі підприємства.

/ © t.me/astrapress

© t.me/astrapress

Очільник російського регіону повідомив, що у Новомосковську Тульської області атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом. Постраждали троє людей, двоє з яких госпіталізовані.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 травня дрони уразили оборонне підприємство у російському місті Тула.

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