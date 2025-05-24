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У Тульській області РФ дрони атакували завод "Азот": що відомо про "бавовну"
Завод «Азот» у Новомосковську Тульської області атакували дрони.
У Тульській області Росії уражено хімічне підприємство «Азот», яке виготовляє продукцію у тому числі для воєнних цілей армії РФ.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він пояснив, що деякі з хімічних речовин, що виробляються на «Азоті», можуть використовуватися у військових цілях:
Аміачна селітра використовується як компонент для виробництва вибухових речовин.
Метанол може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального.
Аргон — інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.
Також про удару по «Азоту» у Тульській області повідомляє російський Telegram-канал ASTRA з посилання на місцевих росіян. Зокрема, на одному зі знімків, опублікуваних у Мережі, зафіксовано задимлення в районі підприємства.
Очільник російського регіону повідомив, що у Новомосковську Тульської області атаковано підприємство, пошкоджено трубопровід із природним газом. Постраждали троє людей, двоє з яких госпіталізовані.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 травня дрони уразили оборонне підприємство у російському місті Тула.