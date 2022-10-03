У Туреччині командири- захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми сім'ями (фоторепортаж)

Це перша зустріч українських героїв Маріуполя зі своїми родинами за кілька місяців.
Українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону - (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко) зустрілися зі своїми родинами.
Про це у Telegram повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка разом з керівником ОП Андрієм Єрмаком була присутня на зустрічі з командирами та їх родичами.
"Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися.
Передала їм привіт і подяку від України, від президента та всіх людей, за яких вони воюють", – зазначила перша леді.
Олена Зеленська запевнила, що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей.
"Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими", – підсумувала вона.
Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото). 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро командирів захисників Маріуполя залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Такими були умови обміну.
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