У Туреччині розповіли, як проходитимуть майбутні переговори України та Росії

У Туреччині розповіли, як проходитимуть майбутні переговори України та Росії

Голова турецького МЗС наголосив, перемовини між Україною та Росією ускладнюються трагедією у Бучі.

У Туреччині спочатку мають відбутись перемовини очільників МЗС України та Росії, а тоді вже зустріч президентів.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоґлу, пише турецьке державне видання "Анадолу"

Голова турецького МЗС наголосив, перемовини між Україною та Росією ускладнюються через трагедію у Бучі. Звірства російських військових Чавушоґлу назвав "соромом для людства", проте додав, що війна повинна закінчитись.

"Щодо ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли у Туреччині. Обидві сторони, в принципі, підтримують ідею проведення переговорів у нашій країні", - сказав Мевлют Чавушоґлу.

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