Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Туреччині розповіли, як проходитимуть майбутні переговори України та Росії

Дата публікації
Перегляди
5136
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Туреччині розповіли, як проходитимуть майбутні переговори України та Росії

Associated Press

Голова турецького МЗС наголосив, перемовини між Україною та Росією ускладнюються трагедією у Бучі.

У Туреччині спочатку мають відбутись перемовини очільників МЗС України та Росії, а тоді вже зустріч президентів. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоґлу, пише турецьке державне видання "Анадолу"

Голова турецького МЗС наголосив, перемовини між Україною та Росією ускладнюються через трагедію у Бучі. Звірства російських військових Чавушоґлу назвав "соромом для людства", проте додав, що війна повинна закінчитись. 

"Щодо ймовірних сценаріїв, то спочатку відбудеться зустріч на рівні глав МЗС, а потім президентів. Ми виступаємо за те, щоб ці зустрічі пройшли у Туреччині. Обидві сторони, в принципі, підтримують ідею проведення переговорів у нашій країні", - сказав Мевлют Чавушоґлу. 

Читайте також:

Відомі бренди відмовляються обслуговувати росіян

Відомі бренди відмовляються обслуговувати росіян
Наступна публікація