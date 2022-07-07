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У Туреччині відпустили російське судно з краденим українським зерном: МЗС викликає посла

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У Туреччині відпустили російське судно з краденим українським зерном: МЗС викликає посла

Ілюстрація / Фото: New York Times

Турецька влада, попри звернення Києва, відпустила затримане раніше російське судно, яке прибуло із краденим зерном з окупованого Бердянська.

У МЗС України заявили, що українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла те, що РФ намагалася перевезти вкрадене українське зерно до турецького порту Карасу, а тому запрошує посла Туреччини до Києва.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі.

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