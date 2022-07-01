У Туреччині вже готуються відправити Україні "народні байрактари" (фото)

У Туреччині завершується підготовка трьох ударних безпілотників Bayraktar TB2, на які українці збирали кошти.
"Народні байрактари" вже готують до відправлення до України. Їх Туреччина передасть безкоштовно.
Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар у Twitter.
"Слова з ділом не розходяться — завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках компанії Народний Байрактар", - написав він.
Посол подякував Халуку Байрактару, Сельчуку Байрактару та компанії Baykar за цю неймовірну підтримку.
Слова з ділом не розходяться - завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках команії "Народний Байрактар". Особисто подякував @haluk, @selcuk і @BaykarTech за цю неймовірну підтримку. pic.twitter.com/LQeVtxmP3g— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 1, 2022
Нагадаємо, Притула повідомив, як витратять зібрані на Bayraktar кошти.
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