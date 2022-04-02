У Туреччині заявили про готовність евакуювати морем людей з Маріуполя

Анкара готова виділити судна для організації вивезення мирних людей.

Туреччина готова допомогти в евакуації морем людей із заблокованого російськими окупантами Маріуполя.

Про це 2 квітня заявив очільник оборонного відомства Туреччини Хулусі Акар, пише Анадолу.

Він наголосив, що Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних та поранених людей з Маріуполя. За його словами, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

"Готовність Анкари підтримати процес евакуації була доведена до відома військового аташе РФ у Туреччині, запрошеного до нашого оборонного відомства. Така ініціатива передана російським інстанціям і з лінії військового аташе Туреччини у Москві. Ми також координуємо свої зусилля з українськими інстанціями по лінії військового аташе у цій країні", - сказав Акар.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим. За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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