ТСН у соціальних мережах

Війна
У тилах РФ — потужна "бавовна": Сили оборони вгатили по стратегічних нафтових об’єктах

Сили оборони України здійснили серію масштабних ударів по логістиці агресора на окупованих територіях та всередині РФ. Під вогнем опинилися стратегічні нафтобази, склади з боєприпасами та центри керування дронами.

Автор публікації
Віра Хмельницька
ЗСУ вдарили по низці важливих об’єктів РФ

ЗСУ вдарили по низці важливих об’єктів РФ

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України провели масштабну операцію з ліквідації логістичних вузлів ворога, завдавши точних ударів по об’єктах у тилу та на окупованих територіях.

У ніч на 11 квітня під вогнем опинилися стратегічні нафтобази в Криму та Краснодарському краї, а також склади боєприпасів і пункти управління дронами, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Там повідомили, що було уражено нафтоперекачувальну станцію «Кримська» у Краснодарському краї та нафтобазу «Гвардійська» в Криму, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім енергетичних об’єктів, ЗСУ знищили три великі склади боєприпасів у Донецьку, Македонівці та поблизу селища Осипенко на Запоріжжі. Окрім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотниками в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також було уражено місця скупчення живої сили противника. Під удари потрапили підрозділи окупантів неподалік Степового на Дніпропетровщині, а також біля Степногірського, Приазовського та Рибного в Запорізькій області. Наразі триває підрахунок остаточних втрат агресора та оцінка масштабів руйнувань на уражених об’єктах.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах розповіли, що нафтоперекачувальна станція «Кримська» входить до системи магістральних нафтопроводів «Тихорєцьк — Новоросійськ-2» та належить компанії «Транснефть».

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога — включаючи базу тактичної авіації «Кримськ» та базу чорноморського флоту РФ у місті Новоросійськ.

За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа. Також було зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

«СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, Сили оборони України припиняють вогонь на час святкування Великодня.

