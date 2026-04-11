ЗСУ вдарили по низці важливих об’єктів РФ

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України провели масштабну операцію з ліквідації логістичних вузлів ворога, завдавши точних ударів по об’єктах у тилу та на окупованих територіях.

У ніч на 11 квітня під вогнем опинилися стратегічні нафтобази в Криму та Краснодарському краї, а також склади боєприпасів і пункти управління дронами, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Там повідомили, що було уражено нафтоперекачувальну станцію «Кримська» у Краснодарському краї та нафтобазу «Гвардійська» в Криму, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

Окрім енергетичних об’єктів, ЗСУ знищили три великі склади боєприпасів у Донецьку, Македонівці та поблизу селища Осипенко на Запоріжжі. Окрім того, українські воїни завдали вогневого ураження по пунктах управління безпілотниками в районах Коновалова Запорізької області та Гола Пристань на Херсонщині.

Також було уражено місця скупчення живої сили противника. Під удари потрапили підрозділи окупантів неподалік Степового на Дніпропетровщині, а також біля Степногірського, Приазовського та Рибного в Запорізькій області. Наразі триває підрахунок остаточних втрат агресора та оцінка масштабів руйнувань на уражених об’єктах.

Джерела ТСН.ua у правоохоронних органах розповіли, що нафтоперекачувальна станція «Кримська» входить до системи магістральних нафтопроводів «Тихорєцьк — Новоросійськ-2» та належить компанії «Транснефть».

Станція забезпечує перевалку і накопичення пального, зокрема для військових потреб ворога — включаючи базу тактичної авіації «Кримськ» та базу чорноморського флоту РФ у місті Новоросійськ.

За інформацією місцевої влади, внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа. Також було зафіксовано ураження інфраструктури, що забезпечує функціонування об’єкта.

«СБУ послідовно знижує спроможності ворога у військовій, економічній та логістичній сферах. Подібні операції триватимуть і надалі, доки росія вестиме війну проти України. Кожен такий удар послаблює ресурсну базу агресора та ускладнює забезпечення його військ», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, Сили оборони України припиняють вогонь на час святкування Великодня.

