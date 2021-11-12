У в'язниці окупованої Макіївки зарізали полоненого українця: Денісова оприлюднила заяву

Денісова висловила співчуття рідним загиблого Руслан Макарця.

У Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, помер полонений 37-річний Руслан Макарець, якого окупанти засудили до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова.

"Смерть Руслана Макарця настала в результаті завдання йому ножових поранень... Висловлюю співчуття рідним та близьким Руслана", - написала Денісова.

Вона звернулася до очільниці місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт з проханням здійснити візит до Макіївської виправної колонії №32, щоб перевірити обставини загибелі українського громадянина та, чи дотримуються права інших утримуваних осіб.

"Звертаюся до представниці України в робочій підгрупі із гуманітарних питань у ТКГ в Донецькій та Луганській областях Галини Третьякової та координаторки в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер терміново вжити заходів реагування на факт смерті українського громадянина та розблокування процесу звільнення всі незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України. Цей процес має бути невідкладно відновлений, адже під загрозою життя сотень наших співгромадян", - заявила Денісова.

Українська омбудсменка нагадала, що Руслана Макарця затримали окупанти 22 березня 2019 року в окупованій Горлівці. Після чого його незаконно засуджений так званим "Верховним судом ДНР" до 13 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь українських спецслужб".

Денісова каже, що українська влада намагалася звільнити Руслана з полону, проте, процес обміну полоненими не відбувається через те, що РФ блокує реалізацію мінських домовленостей. Востаннє дев'ятьох незаконно позбавлених волі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області передали 16 квітня 2020 року.

"Наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій та 77 - в Луганській області... Від початку року у колоніях на Донеччині через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації загинуло четверо громадян України", - повідомила Денісова.

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