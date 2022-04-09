У Варшаві на благодійній акції на підтримку українців вдалося зібрати понад 10 млрд євро

У Варшаві на благодійній акції на підтримку українців вдалося зібрати понад 10 млрд євро

Кошти будуть відправлені на підтримку українських переселенців та біженців.

Сьогодні, 9 квітня, у Варшаві відбулася масова акція Stand for Ukraine на підтримку українців, зокрема переселенців та біженців.

Загалом, під час благодійної акції вдалося зібрати допомогу українцям 10,1 млрд євро.

Зокрема, уряди, компанії та приватні особи разом пообіцяли пожертвувати 4,1 млрд євро, які будуть розподілені в основному через українську владу або ООН. 5 млрд євро зібрано у вигляді позик та грантів від фінансових установ ЄС.

Як пише Reuters, 1,8 млрд євро будуть відправлені на підтримку переселенців, а 7,3 млрд євро - біженців, які виїхали з України до інших держав.

Пізніше до збору коштів доєднався Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який додав ще 1 млрд євро.

У підсумку вдалося зібарти 10, 1 млрд євро.

Нагадаємо, раніше благодійний фонд гурту Metallica пожертвував українцям 500 тис. доларів. Кошти підуть на допомогу біженцям з України.

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