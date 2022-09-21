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"У вас має від цього холонути кров": Байден в ООН розповів, що РФ хоче знищити Україну та українців

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"У вас має від цього холонути кров": Байден в ООН розповів, що РФ хоче знищити Україну та українців

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден заявив, що метою війни Росії є повне знищення української державності та масові вбивства українців.

Він зазначив, що в світових лідерів повинна холонути кров від тих жахів, які росіяни зараз вчиняють в Україні

Про це президент США сказав під час свого виступу на Генасамблеї ООН. 

Байден наголосив, що Путін заперечує існування України, як держави. Його метою є тотальне знищення України та вбивства українців. Байден зазначив, що саме з цією метою російська армія бомбардує школи, вокзали, лікарні, на центри української історії та культури. 

Американський президент у своєму виступі згадав про масові поховання на звільнених від російських окупантів територіях. 

"Ця війна пов’язана з припиненням права України на існування як держави і права українців на існування як народу. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б ви не вірили — від цього має холонути у вас кров. Ось чому 141 країна в Генеральній асамблеї зібралася разом, щоб однозначно засудити війну Росії проти України", - наголосив Байден. 

Нагадаємо, у Держдумі хочуть першими відправити на фронт громадян України, які переїхали до РФ після 2014 року.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1912
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