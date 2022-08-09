У Василівці окупанти тримали сім'ю на блокпості 2 доби: немовля потрапило до лікарні - Федоров

Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій.
На блокпості у Василівці Запорізької області російські окупанти дві доби тримали машину із сім’єю під пекучим сонцем у черзі на виїзд. Внаслідок цього немовля довелося госпіталізувати.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні до лікарні забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками окупанти тримали на ворожому блокпості у Василівці дві доби і змушували чекати на свою чергу просто неба під пекучим сонцем", - зазначив він.
Федоров вчергове закликав надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій.
Нагадаємо, на ворожому блокпосту у Василівці за тиждень померли п'ятеро людей.
Читайте також:
- В окупованих населених пунктах Запорізької області росіяни погрожують відбирати у батьків дітей
- "Можуть пристрелити в посадці": окупанти змушують українців, які евакуюються до Запоріжжя, по кілька днів ночувати в полі
- Окупанти ускладнюють евакуацію з Мелітополя: запроваджують "перепустки" для виїзду через Василівку