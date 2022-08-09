У Василівці окупанти тримали сім'ю на блокпості 2 доби: немовля потрапило до лікарні - Федоров

Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються усіма можливими способами виїхати із тимчасово окупованих територій.

На блокпості у Василівці Запорізької області російські окупанти дві доби тримали машину із сім’єю під пекучим сонцем у черзі на виїзд. Внаслідок цього немовля довелося госпіталізувати.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні до лікарні забрали новонароджене немовля. У дитини тепловий удар, оскільки машину з батьками окупанти тримали на ворожому блокпості у Василівці дві доби і змушували чекати на свою чергу просто неба під пекучим сонцем", - зазначив він.

Федоров вчергове закликав надати "зелений" коридор мешканцям окупованих територій.

Нагадаємо, на ворожому блокпосту у Василівці за тиждень померли п'ятеро людей.

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