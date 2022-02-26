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У Василькові українські війська добивають російських окупантів, які намагалися взяти місто

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У Василькові українські війська добивають російських окупантів, які намагалися взяти місто

УНІАН

Місто не дозволили захопити.

Мер міста Наталія Баласинович заявила, що штурм російськими військами Василькова, який тривав всю ніч закінчився перемогою наших військ.

Про це вона повідомила о 7-й ранку під час випуску ТСН.

"Наразі закінчуються бої. Можна сказати, що у Василькові уже тихо і наша страшна ніч підійшла до свого кінця", - сказала очільниця міста.

Вона розповіла, що від учора був ракетний обстріл міських військових частин і аеродрома.  Висаджувався десант з парашутів. Мешканці оперативно повідомляли про групи десантів в полях. Також висадка відбулася і на вулиці міста.

За словами мера, дуже гаряче було на вулиці Декабристів, вулиця палала. Саме тут базується місцева 40-ва бригада, їх і намагались захопити вороги. Але терооборона спрацювала із військовим. Були виставлені блокпости, але десантник ворога почали обстріли української бригади. Вчасно підіспіли адіслані із столиці бойові машини, після боїв з пораненими і загиблих Васильків відстояли.

"40 бригада вдова- це душа нашої громади. Ми підтримували їх, чим могли", - зазначила мер. 

Нагадаємо, у місті Васильків Київської області всю ніч тривали запеклі бої. Спочатку почався ракетний обстріл наших військових частин, а потім російські десантники висаджували на околицях міста. Бої тривали прямо на головній вулиці Василькова.

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