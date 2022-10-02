Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Великих Проходах на Харківщині розмінували дамбу – виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті (відео)

Дата публікації
Перегляди
349
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Великих Проходах на Харківщині розмінували дамбу – виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті (відео)

Фото/Facebook: Сергій Болвінов

Спеціалісти виявили неймовірно велику кількість вибухівки.

У Харківській області вибухотехніки провели розмінування дамби в с. Великі Проходи, слідчі провели огляд місця замінування.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області Сергій Болвінов.  

"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограмів! За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби "Північного Потоку" було використано 500 кг тротилового еквіваленту", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вибух усієї виявленої біля дамби вибухівки та вибухових пристроїв призвів би до затоплення цілих сіл і селищ.

Нагадаємо, на Харківщині деокуповані села залишаються відрізаними від світу, їм хоча б щось намагаються доправити човнами.

Читайте також:

Епоха Росії закінчується - у них зникне все; що буде з Україною - Романенко і Устенко

Епоха Росії закінчується - у них зникне все; що буде з Україною - Романенко і Устенко

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація