У Великих Проходах на Харківщині розмінували дамбу – виявлено 650 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті (відео)

У Харківській області вибухотехніки провели розмінування дамби в с. Великі Проходи, слідчі провели огляд місця замінування.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області Сергій Болвінов.

"Біля дамби під час перевірки на наявність вибухівки спеціалісти знайшли 175 кілограм тротилу, 68 протитанкових мін та електродетонатори – загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограмів! За словами співробітників, це неймовірно велика кількість вибухівки. Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби "Північного Потоку" було використано 500 кг тротилового еквіваленту", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вибух усієї виявленої біля дамби вибухівки та вибухових пристроїв призвів би до затоплення цілих сіл і селищ.

Нагадаємо, на Харківщині деокуповані села залишаються відрізаними від світу, їм хоча б щось намагаються доправити човнами.

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