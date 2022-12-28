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У Великій Британії показали, як військові ЗСУ навчаються на гелікоптерах Sea King (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Великій Британії показали, як військові ЗСУ навчаються на гелікоптерах Sea King (відео)

Фото: скриншот з відео

Україна отримає британські гелікоптери Sea King в рамках постійної підтримки.

У Великій Британії пройшли чергові навчання українських військових управлінню гелікоптерами Sea King, які ми незабаром отримаємо.   

Відповідне відео у Twitter опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

"Навчання для десяти екіпажів ЗСУ провели спеціалісти Королівського військово-морського флоту Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

В результаті тренувань було розширено пошуково-рятувальні можливості українських солдатів.

У Міноборони додають, що гелікоптери будуть надані Україні в рамках постійної підтримки.

Нагадаємо, Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським військово-морським флотом, останній літак був знятий з експлуатації ВМС 2018 року.

Військова допомога Україні від Великої Британії

Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Зазвичай ракети Brimstone 2 запускаються з винищувачів, проте українські військові використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час нещодавнього візиту до Києва повідомив про новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Велика Британія наступного року передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

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Перегляди
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