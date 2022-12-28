У Великій Британії показали, як військові ЗСУ навчаються на гелікоптерах Sea King (відео)

У Великій Британії пройшли чергові навчання українських військових управлінню гелікоптерами Sea King, які ми незабаром отримаємо.

Відповідне відео у Twitter опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

"Навчання для десяти екіпажів ЗСУ провели спеціалісти Королівського військово-морського флоту Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

В результаті тренувань було розширено пошуково-рятувальні можливості українських солдатів.

У Міноборони додають, що гелікоптери будуть надані Україні в рамках постійної підтримки.

The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.



The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022

Нагадаємо, Sea King раніше використовувався як Королівськими ВПС, так і Королівським військово-морським флотом, останній літак був знятий з експлуатації ВМС 2018 року.

Військова допомога Україні від Великої Британії

Велика Британія відправила Україні вдосконалену модель високотехнологічної ракети із системою лазерного самонаведення Brimstone 2. Зазвичай ракети Brimstone 2 запускаються з винищувачів, проте українські військові використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час нещодавнього візиту до Києва повідомив про новий пакет військової протиповітряної допомоги, який включатиме 120 спеціальних зенітних гармат та антидронове спорядження.

Велика Британія наступного року передати українським військовим кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

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