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У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ (фото) - Генштаб

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У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ (фото) - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів Збройних Сил України. Курс передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.  

"На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України. Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу з урахуванням бойового досвіду Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

У Генштабі зазначили, цей курс розширив наявну програму навчань на території Сполученого Королівства, яка раніше передбачала лише базову загальновійськову підготовку наших військових.

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Нагадаємо, ЗСУ ліквідували вже 61 тис. окупантів – за добу знищили 200 осіб.

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Дата публікації
Перегляди
748
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