У Великій Британії в небі зафіксували НЛО: що це дійсно могло бути

В Великій Британії зафіксували невідомий об’єкт в небі. Йдеться про те, що це може бути НЛО. Проте деякі користувачі соцмереж вважають, що це може бути знаком про кінець світу.

Про це пише видання Mirror.

Як зазначається, в Мережу потрапили кадри, на яких видно довгу хмару над дахами будинків із повторюваними блискавками в ній. Свідки кажуть, що якоїсь миті із хмари раптово вилетів невідомий об’єкт. Багато хто припустив, що це може бути НЛО.

“Шторму не було чути, і ми також помітили зовнішні дивні аномалії в небі. Об'єкт, який ви бачите, має бути твердим, тому що блискавка не робить його прозорим, як хмари”, – сказав свідок подій, відомий як RavenWolf.

Проте швидше за все, це були не прибульці, а літак Метеорологічного бюро, що досліджує незвичайні погодні явища.

Саме явище, яке очевидці бачили у небі, часто називають внутрішньохмарною блискавкою. Тобто коли блискавка повністю залишається всередині хмари. Той самий інцидент був також помічений у деяких частинах Вест-Мідлендса, Уельсу та Південного Заходу.

Нагадаємо, що США вперше відправлять до України ракети великої дальності ATACMS.