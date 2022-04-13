У Великій Британії введуть обмеження на імпорт сталі та заліза з Росії

У Великій Британії введуть обмеження на імпорт сталі та заліза з Росії

Крім того, заборонять експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів.

У Великій Британії введуть обмеження на імпорт сталі та заліза з Росії

Крім того, заборонять експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів.

Про це йдеться у повідомленні GOV.UK.

Також читайте Джонсон розповів Байдену про результати візиту до Києва

"Із завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського заліза та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін", – заявила глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Водночас Трасс наголосила, що Британія продовжуватиме свою місію – зупинити військову машину президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, під час візиту до Києва цими вихідними прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв постачання Україні обладнання, технологій, ноухау та розвідданих. А також - нову військову допомогу, що включає бронетехніку та протикорабельну зброю.

Читайте також: