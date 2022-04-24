У Великодню ніч окупанти випустили три ракети по Дніпропетровщині: є загиблі (фото)

У ніч проти 24 квітня Росія випустила три ракети по Дніпропетровській області.
У результаті нічної атаки росіян на Дніпропетровщину одна людина загинула, 10 об'єктів інфраструктури зруйновані.
Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
За його даними, у результаті обстрілів загинув 48-річний чоловік.
"У нас три нічні прильоти — у Павлоградському районі. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищені 8 будівель, під завалами три легкові та одна вантажівка. Вибуховою хвилею вибило шибки і заблокувало двері в житловому будинку поряд. Дві ракети влучили у промислове підприємство — зруйновано виробничу будівлю. Людей не зачепило", — повідомив Резніченко.
Нагадаємо, росіяни 12 разів обстрілювали мирні помешкання жителів Луганщини 23 квітня.
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