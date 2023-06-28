У вересні мали б святкувати 15-річчя: що відомо про сестричок-близнючок, яких у Краматорську вбила ракета РФ

Цього року сестри-близнючки закінчили восьмий клас.

У Краматорську Донецької області під час ракетного удару Росії по кафе загинули сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. У вересні дівчатка мали б святкуваття свої 15-річчя.

Про це повідомляє Управління освіти Краматорської міської ради.

"З сумом та нестерпним болем повідомляємо про загибель двох сестер Аксенченко Юлію та Анну, учениць Краматорської ЗОШ №24. Цього року вони закінчили восьмий клас, а 4-го вересня мали б святкувати свої 15-річчя. Російська ракета зупинила биття сердець двох янголят", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 27 червня Росія завдала удару по Краматорську. Випустила дві ракети "Іскандер". Одна з них поцілила в центр міста, в піцерію, де перебувало багато людей. Також в епіцентрі вибуху опинилися багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, в яких повилітали вікна та двері.

За останніми даними, у Краматорську внаслідок ракетного удару кількість жертв зросла до дев'яти людей. Ряnувальники вранці у середу, 28 червня, виявили ще одне тіло під завалами.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ракетний удар по Краматорську 27 червня.

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